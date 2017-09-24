Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес забивал 24-м командам из 25-ти, против которых он играл в Ла Лиге.

Так, в 100 своих играх испанского чемпионата уругвайский бомбардир забил 86 мячей. Единственной командой за это время, ворота которой он не поразил, является "Малага". Любимой же "жертвой" Суареса стал хихонский "Спортинг", пропустивший от 30-летнего нападающего уже 8 голов.

Напомним, "Барселона" увеличила победную серию в Ла Лиге до 13-ти матчей. | soccernews.ru