Суарес занял место в воротах в прощальном матче Форлана
В Уругвае прошла прощальная игра экс-игрока сборной Диего Форлана.
Сообщается, что в матче участвовали такие звезды, как Хуан Себастьян Верон, Хуан Роман Рикельме и Хавьер Дзанетти.
Кроме того, в игре принял участие нападающий "Барселоны" Луис Суарес, который часть времени провел на воротах и пропустил один гол.
Отметим, что матч завершился вничью со счетом 6:6.
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