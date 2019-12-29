Суарес занял место в воротах в прощальном матче Форлана

В Уругвае прошла прощальная игра экс-игрока сборной Диего Форлана.

Сообщается, что в матче участвовали такие звезды, как Хуан Себастьян Верон, Хуан Роман Рикельме и Хавьер Дзанетти.

Кроме того, в игре принял участие нападающий "Барселоны" Луис Суарес, который часть времени провел на воротах и пропустил один гол.

Отметим, что матч завершился вничью со счетом 6:6.

Читайте также: Диего Форлан возглавил уругвайский клуб. | http://soccernews.ru