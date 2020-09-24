Суарес заплакал на прощальной пресс-конференции в "Барселоне"

Нападающий Луис Суарес не смог сдержать эмоций во время прощальной пресс-конференции, посвящённой уходу из "Барселоны".

33-летний уругваец в ходе мероприятия растрогался и заплакал. Видео опубликовала пресс-служба "сине-гранатовых".

"Se termina una etapa y estoy orgulloso por todo lo que hice. Agradecer eternamente a todos los #culers."



❤ #9raciasLuis pic.twitter.com/MhYQ7x13Eg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 24, 2020

Напомним, что звёздный форвард перешёл из "Барселоны" в "Атлетико" на правах свободного агента.

В составе "сине-гранатовых" за шесть сезонов Суарес забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.

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