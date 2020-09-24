Суарес заплакал на прощальной пресс-конференции в "Барселоне"

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Суарес заплакал на прощальной пресс-конференции в "Барселоне"

Нападающий Луис Суарес не смог сдержать эмоций во время прощальной пресс-конференции, посвящённой уходу из "Барселоны".

33-летний уругваец в ходе мероприятия растрогался и заплакал. Видео опубликовала пресс-служба "сине-гранатовых".

Напомним, что звёздный форвард перешёл из "Барселоны" в "Атлетико" на правах свободного агента.

В составе "сине-гранатовых" за шесть сезонов Суарес забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.

Не пропустите: Суарес прокомментировал свой переход из "Барселоны" в "Атлетико". | http://soccernews.ru
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