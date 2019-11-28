Суарес заявил, что врачи должны выяснить причину частых травм Дембеле
Форвард "Барселоны" Луис Суарес считает, что врачи должны выяснить причину постоянных травм полузащитника команды Усмана Дембеле, передает ESPN.
"Врачи должны попытаться понять, почему Дембеле травмируется. Выяснить почему он продолжает получать травмы после восстановления. Надеемся, что скоро он вернется в строй.
Ранее сообщалось, что Дембеле пропустит пять недель из-за травмы бедра.
Футболист получил повреждение вчера, 27 ноября, в матче Лиги Чемпионов с "Боруссией" (3:1).
По информации источника, у 22-летнего нападающего диагностирован надрыв бицепса бедра правой ноги. Восстановление займет больше месяца.
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