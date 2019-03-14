Суареса нужно пожизненно дисквалифицировать: тренер академии "Эспаньола" громко высказался о форварде "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес подвергся критике со стороны тренера академии "Эспаньола" Мойсеса Уртадо.

"Суареса необходимо пожизненно дисквалифицировать за его постоянные попытки обмануть арбитров. И ведь у него получается с VAR или без него", - заявил Уртадо.

Отметим, что негодование Уртадо вызвало пенальти, которое Суарес заработал в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Лионом" (5:1).

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