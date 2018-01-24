Суаресом активно интересуются клубы из MLS

Форвардом каталонской "Барселоны" Луисом Суаресом активно интересуются клубы из американской MLS, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в услугах 31-летнего нападающего "сине-гранатовых" заинтересованы сразу несколько потенциальных покупателей из-за океана. Однако сам уругваец на данном этапе своей карьеры пока не планирует уходить из каталонского клуба.

В нынешнем сезоне Суарес забил 16 мячей и сделал 6 результативных передач в 27 матчах за "Барселону".

Напомним, Суарес признан лучшим игроком Ла Лиги в декабре. | soccernews.ru