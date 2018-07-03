Субашич: "Россия показывает хороший футбол"

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Субашич: "Россия показывает хороший футбол"Голкипер сборной Хорватии Даниел Субашич похвалил ближайшего соперника своей команды по 1/4 финала Чемпионата Мира - Россию.

"У России - хорошая команда. Конечно они будут давить нас, прежде всего полными трибунами. Нам будет непросто. Эта команда показывает хороший футбол, там много хороших игроков. Конечно, матч для нас не будет легким. Мне кажется, что Россия сыграет в оборонительный футбол, но наша атака хороша. Повторю, я ожидаю тяжелую игру, но надеюсь, что нам удастся победить.

Я бы не хотел говорить об индивидуальностях. Россия хорошо играет в обороне, они опасно контратакуют. Эта команда сильна своей командной игрой, а не индивидуальностями", - цитирует 33-летнего вратаря sport24.ru.

Напомним,  Янукович посетил матч Россия - Испания. | soccernews.ru

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