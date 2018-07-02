Субашич вошел в истрию Чемпионатов Мира

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Субашич вошел в истрию Чемпионатов Мира

Вратарь сборной Хорватии Даниел Субашич отразил три пенальти в серии одиннадцатиметровых ударов.

Как сообщает твиттер ЧМ-2018, Субашич стал вторым голкипером в истории мундиалей, который отразил три пенальти в послематчевой серии.

До него такого показателя в 2006 году добился вратарь Португалии Рикарду в матче против Англии.

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