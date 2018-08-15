Субашич завершил карьеру в сборной Хорватии
Вратарь "Монако" и сборной Хорватии Даниел Субашич принял решение завершить международную карьеру.
"Пришло время попрощаться с моей любимой формой после десяти лет, которые я провёл в национальной команде" - сказал 33-летний футболист, признавшись, что решил прекратить выступления за "шашечных" ещё до ЧМ-2018.
Субашич защищал ворота сборной Хорватии с 2009 года, сыграл 44 матча и пропустил 29 голов.
Напомним, что ранее аналогичные решение приняли Ведран Чорлука и Марио Манджукич. | http://soccernews.ru
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|Нант
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|Монпелье
|38
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|11
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|12
|Генгам
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