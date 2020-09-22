Субисаррета: "Мартино говорил Месси: "Я знаю, что если ты позвонишь президенту, он выгонит меня"

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Субисаррета: "Мартино говорил Месси: "Я знаю, что если ты позвонишь президенту, он выгонит меня"

Бывший спортивный директор "Барселоны" Андони Субисаррета привёл конкретный пример серьёзного влияния на каталонский клуб форварда Лионеля Месси.

"Сложно ли тренерам работать с Месси? Это зависит от связи между ними. Мартино в период работы в "Барселоне" говорил Лео: "Я знаю, что если ты позвонишь президенту, он выгонит меня. Но, чёрт возьми, не нужно напоминать мне об этом каждый день. Я и так знаю об этом", - цитирует Субисаррету El País.

Напомним, что Мартино возглавлял "Барсу" в сезоне 2013/14 и выиграл с командой Суперкубок Испании.

После ухода из каталонского клуба тренер ещё два года работал с Месси в сборной Аргентины.

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