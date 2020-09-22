Субисаррета: "Мартино говорил Месси: "Я знаю, что если ты позвонишь президенту, он выгонит меня"
Бывший спортивный директор "Барселоны" Андони Субисаррета привёл конкретный пример серьёзного влияния на каталонский клуб форварда Лионеля Месси.
"Сложно ли тренерам работать с Месси? Это зависит от связи между ними. Мартино в период работы в "Барселоне" говорил Лео: "Я знаю, что если ты позвонишь президенту, он выгонит меня. Но, чёрт возьми, не нужно напоминать мне об этом каждый день. Я и так знаю об этом", - цитирует Субисаррету El País.
Напомним, что Мартино возглавлял "Барсу" в сезоне 2013/14 и выиграл с командой Суперкубок Испании.
После ухода из каталонского клуба тренер ещё два года работал с Месси в сборной Аргентины.
Не пропустите: Экс-игрок сборной Аргентины Каниджа указал на слабое место Месси. | http://soccernews.ru
главное
-
"Бавария" снова забила 8, Роналду установил рекорд Серии "А", а "Ливерпуль" не оставил шансов "Челси": главные итоги европейских выходных!
-
"Спартак" намерен арендовать Орье с опцией выкупа
-
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии, установленный 120 лет назад
-
Главные новости дня: 21 сентября
-
"Реал" и "Ливерпуль" поборются за Мбаппе
Лента новостей
-
"Спартак" нашёл альтернативу Орье в "Наполи"
-
"Бавария" снова забила 8, Роналду установил рекорд Серии "А", а "Ливерпуль" не оставил шансов "Челси": главные итоги европейских выходных!
-
"Лидс" хочет усилиться вингером "Манчестер Юнайтед"
-
В Италии зарезали футбольного арбитра
-
"Парма" близка к подписанию экс-защитника "Зенита"
-
В "Химках" оценили возможность возвращения Юрана
-
Гвардиола прокомментировал победу "Манчестер Сити" над "Вулверхэмптоном"
-
Субисаррета: "Мартино говорил Месси: "Я знаю, что если ты позвонишь президенту, он выгонит меня"
-
"Милан" нацелился на защитника "Шальке"
-
"Спартак" намерен арендовать Орье с опцией выкупа
-
Мората прилетел в Турин для завершения перехода в "Ювентус"
-
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии, установленный 120 лет назад
-
Жена Семака заподозрила, что у неё коронавирус
-
Главные новости дня: 21 сентября
-
Бывший нападающий ЦСКА Витиньо заразился коронавирусом
-
"Атлетико" может перехватить Кавани у "Реала"
-
1
Бывший нападающий "Спартака" Веллитон оформил хет-трик в азиатской Лиге Чемпионов
-
"Зенит" устроил яркое шоу в честь юбилея фанатского движения клуба
-
"Тоттенхэм" может перехватить Милика у "Ромы"
-
"Реал" и "Ливерпуль" поборются за Мбаппе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14