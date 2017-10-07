Суботич задумался об уходе из дортмундской "Боруссии"

Защитник дортмундской "Боруссии" Невен Суботич в январе может сменить клубную прописку, сообщает Bild.

По сведениям издания, 28-летний серб, который не сыграл в этом сезоне ни одного матча, намерен найти команду, в которой у него будет игровая практика.

Стоит отметить, что контракт Суботича с "Боруссией" истекает летом 2018 года.

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