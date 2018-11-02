Суд арестовал автомобили игрока "Локомотива" Тарасова из-за долгов по алиментам

Теги локомотив москвадмитрий тарасов

Суд арестовал автомобили игрока "Локомотива" Тарасова из-за долгов по алиментам
Судебные приставы арестовали автомобили хавбека московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист на протяжении длительного времени не платил алименты на свою дочь Ангелину от бывшей жены Оксана. Долг игрока по алиментам составляет около 15 миллионов рублей.

Оксана является первой женой 31-летнего Тарасова, который в данный момент женат на Анастасии Костенко, а ранее развелся с певицей Ольгой Бузовой.

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