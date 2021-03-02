Суд арестовал недвижимость Промеса в Нидерландах

Имущество вингера московского "Спартака" Квинси Промеса в Утрехте оказалось под арестом, сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, суд принял соответствующее решение, чтобы обеспечить возможное возмещение ущерба в рамках уголовного дела футболиста.

Общая стоимость арестованной недвижимости голландца оценивается в 2,7 миллиона евро: вилла - 2,1 миллиона и небольшой флигель - 600 тысяч.

Напомним, что в феврале Промес перешёл в "Спартак" из "Аякса" за 8,5 миллиона евро + бонусы.

В декабре игрока арестовывали по подозрению в нанесении ножевого ранения. Ему грозит тюремный срок.

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