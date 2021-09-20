Суд дал УЕФА пять дней, чтобы отменить санкции против Суперлиги

Судья Мануэль Руис де Лара дал УЕФА пятидневный срок, чтобы отменить санкции против клубов-учредителей Суперлиги и подтвердить это на официальном сайте организации.

В противном случаи, на президента организации Александра Чеферина будет возбуждено дело за "преступное неповиновение".

В своём заявлении коммерческий суд Мадрида сообщает, что "УЕФА действует вне рамок закона, открыто продвигая методы, которые ставят под угрозу принцип свободной конкуренции на соответствующем рынке для организации профессиональных футбольных соревнований в Европейском союзе".

Напомним, что учредителями Суперлиги являются 12 клубов: "Реал Мадрид", "Барселона", "Атлетико", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ювентус", "Милан" и "Интер".

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