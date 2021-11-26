Суд избрал меру пресечения экс-директору "Тамбова" Худякову
Бывший спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков арестован до 23 января включительно.
Соответствующую меру пресечения менеджеру избрал Ленинский районный суд Тамбова.
Напомним, что Худяков подозревается в мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере.
В мае этого года "Тамбов" был лишён профессионального статуса, а в октябре официально признан банкротом.
Не пропустите: РФС опубликовал заявление о задержании экс-директора "Тамбова" Худякова. | http://soccernews.ru
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