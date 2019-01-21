Суд Мадрида отказал Роналду в усилении мер безопасности перед заседанием

Теги криштиану роналдуювентус

Суд Мадрида отказал Роналду в усилении мер безопасности перед заседанием

Суд Мадрида отказал нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду в усилении мер безопасности перед заседанием суда по делу о неуплате налогов, передает  New York Post. 

Португалец попросил усилить меры безопасности при входе в здание суда, но те отказали ему за неимением обстоятельств, которые указывали на то, что футболисту грозит опасность. 

Роналду отказался приходить на заседание, которое пройдет 22 января. 

Напомним, Игрокбыл обвинен в том, что он не выплатил 14,5 млн. евро в качестве налога на доходы c имиджевых прав с 2011 по 2014 год. Португалец договорился с испанскими властями о выплате 19,1 миллиона евро и двумя годами тюрьмы условно.

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