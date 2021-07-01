Суд Мадрида вынес решение в отношении УЕФА по делу Суперлиги

Коммерческий суд Мадрида вынес решение по делу УЕФА и Суперлиги.

Суд постановил, что УЕФА не имеет права исключать из своих турниров "клубы-основатели" Суперлиги Европы.

Судья Мануэль Руис де Лара также отметил, что в том случае, если данное решение будет не соблюдаться, то в отношении УЕФА может быть начато расследование за неподчинение.

Суд также потребовал отменить все дисциплинарные процессы в отношении "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны", например, санкции в виде отказа от 5% доходов от еврокубков и пожертвований в размере 15 миллионов евро.

Также не пропустите: У Мбаппе конфликт с Гризманном из-за влияния Антуана. | http://soccernews.ru