Суд Милана: "Робиньо подверг жертву унижению перед изнасилованием"

Экс-форвард "Милана" и "Реала" Робиньо, которого итальянский суд приговорил к девяти года тюрьмы за изнасилование, проявил презрение к жертве и жестоко унизил ее, сообщает La Repubblica со ссылкой на обоснование, предоставленное апелляционным судом Милана.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2019 года Робиньо был осужден к девяти годам лишения свободы за изнасилование. Все случилось в Милане 22 января 2013 года. 23 ноября 2017 года миланский суд признал вину футболиста и его пятерых подельников виновными в групповом изнасиловании девушки из Албании. Сам Робиньо своей вины не признал и заявил, что обжалует приговор. Однако, в декабре 2020 года появилась информация, что суд оставил приговор в силе.

"Робиньо и его сообщники проявили особое презрение к жертве и подвергли пострадавшую жестоким унижениям. После этого сообщили следователям заведомо ложную версию событий, которую они заранее согласовали между собой. Доказательная база недвусмысленно демонстрирует, что девушка была в абсолютно бессознательном состоянии", — говорится в обосновании.