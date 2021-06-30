Суд Москвы вынес приговор брату Кокорина

Фото: "ваши новости"/Автор неизвестен

Кирилл Кокорин, брат форварда "Фиорентины" Александра Кокорина, вместе с другом Кареном Григоряном оштрафованы после того, как были задержаны за драку в кафе в нетрезвом состоянии.

Как сообщает телеграм-канал "112", друзья оштрафованы Пресненским судом Москвы на 4 тысячи рублей и отпущены домой.

По информации источника, нарушители распивали спиртные напитки всю ночь, а после захотели пройти в один из столичных ресторанов. У них потребовали QR-код, после того, как они не обнаружили у себя пропуска, Кирилл Кокорин и его приятель устроили драку с сотрудниками кафе.

Позже всплыла информация о том, что друзья пытались заехать на территорию Центра международной торговли (ЦМТ), где сегодня проходит прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Также не пропустите: РФС предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ. | http://soccernews.ru