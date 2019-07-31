Суд назначил Глушакову порядок встреч с детьми
Алиса Образцова, адвокат Дарьи Глушаковой, рассказала, что суд разрешил видеться детям ее подопечной с их отцом полузащитником "Ахмата" Денисом Глушаковым.
По словам Образцовой, Глушаков может видеть детей по первым и третьим неделям каждые вторник и четверг. Длительность свидания составит два часа. По четным неделям футболист может забирать детей с вечера пятницы по вечер воскресенья. Также ему разрешено проводить с ними новогодние каникулы каждый четный год и один летний месяц, который должен быть согласован с матерью, либо с 15 июля по 15 августа при отсутствии договоренности.
Напомним, что пара находилась в браке с 2009 года. У них две дочери: Валерии в сентябре исполнится 8 лет, а Александре - в декабре будет 3 года.
32-летний Глушаков перешел в "Ахмат" нынешним летом из "Спартака". В этом сезоне хавбека пока не провел ни одного матча за грозненский клуб из-за травмы.
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