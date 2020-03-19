Суд обязал игрока "Милана" выплатить огромную сумму бывшему клубу
Нападающий "Милана" Рафаэл Леау проиграл в суде своему бывшему клубу "Спортингу".
20-летнего футболиста обязали выплатить лиссабонскому клубу 16,5 миллионов евро за расторжение контракта в одностороннем порядке в 2018 году.
Сначала "львы" требовали от своего воспитанника 45 миллионов, но суд удовлетворил иск только частично.
Напомним, что в мае 2018 года фанаты "Спортинга" ворвались на базу клуба и побили футболистов. Леау, как и многие другие, после этого ушли из команды, за что на них подали в суд.
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