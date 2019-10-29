Суд обязал Rambler Group выплатить "Телеспорту" 1,4 миллиона рублей
Московский суд вынес решение по иску "Телеспорт груп" против Rambler Group.
Сообщается, что Rambler Group должен выплатить 1,4 миллиона рублей из-за нарушения авторских прав. Отметим, что "Телеспорт" требовал 235 миллионов.
Напомним, что причиной иска стало размещение видео с моментами итальянской Серии А на сайте "Чемпионат.com", входящем в Rambler Group.
Кроме того, суд запретил Rambler Group размещать моменты из Серии А.
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|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
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|5
|ЦСКА Москва
|14
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|Спартак Москва
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|Рубин
|14
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|10
|Арсенал Тула
|14
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|Уфа
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|Оренбург
|14
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|14
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|Ахмат
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