Суд обязал Rambler Group выплатить "Телеспорту" 1,4 миллиона рублей

Теги серия а

Суд обязал Rambler Group выплатить "Телеспорту" 1,4 миллиона рублей

Московский суд вынес решение по иску "Телеспорт груп" против Rambler Group.

Сообщается, что Rambler Group должен выплатить 1,4 миллиона рублей из-за нарушения авторских прав. Отметим, что "Телеспорт" требовал 235 миллионов.

Напомним, что причиной иска стало размещение видео с моментами итальянской Серии А на сайте "Чемпионат.com", входящем в Rambler Group.

Кроме того, суд запретил Rambler Group размещать моменты из Серии А.

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