Суд огласил решение по апелляции Кокорина и Мамаева

Теги александр кокоринпавел мамаевкраснодарзенит санкт-петербург

Суд огласил решение по апелляции Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд объявил решение по апелляции нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и тренера Александра Протасовицкого.

Предыдущий приговор подсудимым от 8 мая был отменен, а вместо него был вынесен новый, который оставил сроки их нахождения под стражей неизменными.

Таким образом, срок заключения братьям Кокориным остался прежним - 1 год 6 месяцев, а Мамаеу и Протасовицкому - 1 год 5 месяцев.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин и его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

Не пропустите: "Бутырка" отказалась принять спортивный инвентарь от Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Братья Кокорины и Мамаев попросили суд отпустить их на свободу

Братья Кокорины и Мамаев попросили суд отпустить их на свободу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов