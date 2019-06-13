Суд огласил решение по апелляции Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд объявил решение по апелляции нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и тренера Александра Протасовицкого.

Предыдущий приговор подсудимым от 8 мая был отменен, а вместо него был вынесен новый, который оставил сроки их нахождения под стражей неизменными.

Таким образом, срок заключения братьям Кокориным остался прежним - 1 год 6 месяцев, а Мамаеу и Протасовицкому - 1 год 5 месяцев.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин и его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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