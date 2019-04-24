Суд оправдал экс-президента "Барселоны" в отмывании денег



Национальный суд Испании вынес приговор по делу бывшего президента "Барселоны" Сандро Роселя, который обвинялся в отмывании 20 миллионов евро при продаже прав на матчи сборной Бразилии, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, Росель, его жена Марта Пинеда и еще четыре человека были полностью оправданы. При этом экс-глава каталонского клуба по-прежнему является фигурантом дела о мошенничестве при переходе нападающего Неймара из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году.

Напомним, что 55-летний Росель возглавлял "Барселону" с 2010 по 2014 годы.

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