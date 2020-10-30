Суд оправдал президента ПСЖ по делу о мошенничестве

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Суд оправдал президента ПСЖ по делу о мошенничестве

С президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи сняты подозрения во взяточничестве, мошенничестве, преступной халатности и подделке документов.

По информации L'Equipe, суд оправдал функционера, а другого фигуранта дела бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке приговорил к 120 дням условного тюремного срока.

Генеральная прокуратура Швейцарии расследовала уголовное дело с 2017 года.

В феврале сообщалось, что Аль-Хелаифи заплатил более миллиона швейцарских франков, чтобы заключить мировое соглашение с надзорным ведомством.

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