Суд определился с нказанием для Романа Широкова
Стало известно, как будет наказан экс-капитан сборной России Роман Широков за избиение футбольного судьи Никиты Данченкова в августе этого года.
Суд приговорил бывшего полузащитника к 100 часам общественных работ и компенсации ущерба пострадавшему в размере 100 тысяч рублей.
Широкова признали виновным по статье "умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений".
Напомним, что прокурор запрашивал для подсудимого 1 год и 10 месяцев ограничения свободы.
Не пропустите: Адвокат Данченкова: "По документам Широков за гранью нищеты". | http://soccernews.ru
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