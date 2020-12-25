Суд определился с нказанием для Романа Широкова

Стало известно, как будет наказан экс-капитан сборной России Роман Широков за избиение футбольного судьи Никиты Данченкова в августе этого года.

Суд приговорил бывшего полузащитника к 100 часам общественных работ и компенсации ущерба пострадавшему в размере 100 тысяч рублей.

Широкова признали виновным по статье "умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений".

Напомним, что прокурор запрашивал для подсудимого 1 год и 10 месяцев ограничения свободы.

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