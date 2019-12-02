Суд оштрафовал 19 фанатов "Спартака" за нарушения

Сегодня, 2 декабря, 19 болельщиков московского "Спартака" были привлечены к административной ответственности за нарушения в матче 18-го тура РПЛ "Зенита" с красно-белыми. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, фанаты "Спартака" нарушали правопорядок в присутствии посторонних граждан. Болельщики нецензурно выражались, тем самым совершили мелкое хулиганство.

Таким образом, каждый болельщик должен выплатить штраф в размере 500 рублей.

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