Суд оштрафовал 19 фанатов "Спартака" за нарушения

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Суд оштрафовал 19 фанатов "Спартака" за нарушения

Сегодня, 2 декабря, 19 болельщиков московского "Спартака" были привлечены к административной ответственности за нарушения в матче 18-го тура РПЛ "Зенита" с красно-белыми. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, фанаты "Спартака" нарушали правопорядок в присутствии посторонних граждан. Болельщики нецензурно выражались, тем самым совершили мелкое хулиганство.

Таким образом, каждый болельщик должен выплатить штраф в размере 500 рублей.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Всех жителей России нужно тогда штрафовать за мат при детях,на улице,на концертах Комеди Клаб и т.д.

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