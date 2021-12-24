Суд оштрафовал ЦСКА на крупную сумму за нарушение правил безопасности в матче с "Зенитом"

Фото твиттер "Чемпионата"

Савеловский районный суд Москвы наказал ЦСКА по итогам игры 16-го тура РПЛ против "Зенита" (0:2).

Армейцы оштрафованы на 100 тысяч рублей за нарушение правил безопасности во время матча.

Напомним, что в ходе встречи на стадионе фанаты ЦСКА использовали пиротехнику. Определить нарушителей правопорядка не удалось из-за отключенных камер видеонаблюдения.

В итоге после финального свистка полицейские задержали несколько сотен болельщиков, что привело к скандалу.

Не пропустите: Защитник ЦСКА Дивеев радикально сменил имидж. | http://soccernews.ru