Суд оштрафовал ЦСКА на крупную сумму за нарушение правил безопасности в матче с "Зенитом"

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Суд оштрафовал ЦСКА на крупную сумму за нарушение правил безопасности в матче с "Зенитом"

Фото твиттер "Чемпионата"

Савеловский районный суд Москвы наказал ЦСКА по итогам игры 16-го тура РПЛ против "Зенита" (0:2).

Армейцы оштрафованы на 100 тысяч рублей за нарушение правил безопасности во время матча.

Напомним, что в ходе встречи на стадионе фанаты ЦСКА использовали пиротехнику. Определить нарушителей правопорядка не удалось из-за отключенных камер видеонаблюдения.

В итоге после финального свистка полицейские задержали несколько сотен болельщиков, что привело к скандалу.

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