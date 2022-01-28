Суд оштрафовал УЕФА за претензии к Суперлиге Европы

Появились новые подробности судебного разбирательства по поводу создания Суперлиги Европы весной прошлого года.

Ранее суд Мадрида постановил, что УЕФА не может вводить санкции против клубов-основателей турнира. Европейские футбольные чиновники попытались оспорить данное решение.

По информации ESPN, апелляция УЕФА была отклонена. Кроме того, организация теперь должна выплатить судебные издержки и штраф.

Напомним, что в ночь на 19 апреля было объявлено о создании Суперлиги Европы, которая должна была заменить Лигу Чемпионов.

Изначально своё участие в новом турнире подтвердили 12 клубов из Англии, Испании и Италии, однако в течение двух суток большинство из них вышли из проекта. На сегодняшний день участниками Суперлиги остаются "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

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