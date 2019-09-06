Суд освободил Кокориных и Мамаева по УДО

Ходатайство бывшего нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении удовлетворено судом.

Футболисты смогут выйти из исправительной колонии в Белгородской области через 10 дней, когда судебное решение вступит в силу.

Также на свободу сможет выйти брат Кокорина Кирилл.

Напомним, что осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

За содеянное суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, а Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

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