Суд отказал "Локомотиву" в иске к Геркусу на 144 миллиона рублей

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Суд отказал "Локомотиву" в иске к Геркусу на 144 миллиона рублей

Судья Арбитражного суда Василий Лаптев сегодня, 16 сентября, рассказал о решении об отказе "Локомотиву" в иске на 144 миллиона рублей к экс-президенту и генеральному директору клуба Илье Геркусу.

"Суд принимает решение отказать в удовлетворении исковых требований", -цитирует Лаптева Sport24.

Ранее "Локомотив" обратился в суд с требованием взыскать многомиллионную сумму с Геркуса в январе по результатам аудиторской проверки.

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