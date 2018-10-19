Суд отказал Мамаеву в переводе под домашний арест

3 Теги павел мамаевкраснодар

Суд отказал Мамаеву в переводе под домашний арест

Суд отказал полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву в переводе под домашний арест, сообщают российские СМИ.

Московский городской суд не удовлетворил соответствующее ходатайство футболиста и его адвоката Игоря Бушманова.

Таким образом, Мамаев продолжит находиться в следственном изоляторе "Бутырка". Ранее суд определил, что в СИЗО хавбек "быков" пробудет как минимум до 8 декабря. 

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Комментарии

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Наталия

Только нужен ли Мама Ева теперь ,,Краснодару,,. Нужен он и больше пользы принесёт теперь в камере хлопцам,как то так госпожа Мама Ева...

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Наталия

Хлопцы,вы уж там его не обижайте! А то ему опосля ещё в ,, Краснодаре,, играть.

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Наталия.

Добро пожаловать в СИЗО! В общественные камеры! С баландой вас,с чёрным хлебушком и чаферком, с чем вас поздравляю господин футболер Мама Ева!

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