Суд отказал Мамаеву в переводе под домашний арест

Суд отказал полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву в переводе под домашний арест, сообщают российские СМИ.

Московский городской суд не удовлетворил соответствующее ходатайство футболиста и его адвоката Игоря Бушманова.

Таким образом, Мамаев продолжит находиться в следственном изоляторе "Бутырка". Ранее суд определил, что в СИЗО хавбек "быков" пробудет как минимум до 8 декабря.

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