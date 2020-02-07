Суд отклонил иск Глушакова к бывшей жене на сумму более 200 миллионов рублей

Никулинский суд Москвы не удовлетворил иск полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье на сумму 204 миллиона рублей.

Напомним, что футболист решил судиться с экс-супругой по вопросу защиты чести и достоинства.

"Суд первой инстанции отказал Глушакову в удовлетворении его исковых требований в полном объёме. Размер не озвучу, но свыше 200 миллионов. Характер требований - взыскание убытков и морального вреда", - сообщила Мария Серегина, представительница Дарьи Глушаковой.

Сам скандальный хавбек с вердиктом не согласен и собирается обжаловать решение суда.

Не пропустите: Глушаков получил серебряную медаль Молодежного первенства за сезон-2018/19. | http://soccernews.ru