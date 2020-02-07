Суд отклонил иск Глушакова к бывшей жене на сумму более 200 миллионов рублей

Теги ахматденис глушаков

Суд отклонил иск Глушакова к бывшей жене на сумму более 200 миллионов рублей

Никулинский суд Москвы не удовлетворил иск полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье на сумму 204 миллиона рублей.

Напомним, что футболист решил судиться с экс-супругой по вопросу защиты чести и достоинства.

"Суд первой инстанции отказал Глушакову в удовлетворении его исковых требований в полном объёме. Размер не озвучу, но свыше 200 миллионов. Характер требований - взыскание убытков и морального вреда", - сообщила Мария Серегина, представительница Дарьи Глушаковой.

Сам скандальный хавбек с вердиктом не согласен и собирается обжаловать решение суда.

Не пропустите: Глушаков получил серебряную медаль Молодежного первенства за сезон-2018/19. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси "бомбит" из-за решений руководства "Барселоны", легенда готова уйти! Разбираемся, что происходит в каталонском гранде

Месси "бомбит" из-за решений руководства "Барселоны", легенда готова уйти! Разбираемся, что происходит в каталонском гранде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов