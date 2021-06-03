Суд отклонил жалобу Кокорина и Мамаева
Фото: инстаграм Мамаева
Второй кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
"Суд постановил кассационные жалобы защиты оставить без удовлетворения", - заявил судья, оглашая решение.
Напомним, что 3 августа 2020 года Мосгорсуд оправдал Кокорина и Мамаева по статье о хулиганстве. Поэтому они получили право на реабилитацию и компенсацию.
В 2019 году Кокорин и Мамаев были приговорены к тюремному заключению за участие в драке в центре Москвы. Футболисты вышли из колонии по УДО через 4 месяца.
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