Суд отклонил жалобу Кокорина и Мамаева

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Суд отклонил жалобу Кокорина и МамаеваФото: инстаграм Мамаева

Второй кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Суд постановил кассационные жалобы защиты оставить без удовлетворения", - заявил судья, оглашая решение.

Напомним, что 3 августа 2020 года Мосгорсуд оправдал Кокорина и Мамаева по статье о хулиганстве. Поэтому они получили право на реабилитацию и компенсацию.

В 2019 году Кокорин и Мамаев были приговорены к тюремному заключению за участие в драке в центре Москвы. Футболисты вышли из колонии по УДО через 4 месяца.

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