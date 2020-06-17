Суд отложил до 6 июля заседание о пересмотре приговора Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд перенес заседание суда о рассмотрении апелляционных жалоб по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболисты не смогли присутствовать на сегодняшнем слушании.

"Суд удовлетворяет ходатайства и откладывает заседание на 6 июля на 10:00", - цитирует судью Sport24.

Напомним, от рук Кокорина, Мамаева и их друзей пострадал водитель медиаперсоны Виталий Соловчук. Инцидент произошёл ещё осенью 2018 года и по его итогам спортсмены отправились в тюрьму, откуда уже вышли условно-досрочно.

Не пропустите: Дьяков заявил, что на выборах президента проголосовал бы за Путина| http://soccernews.ru