Суд отложил судебное заседание по бракоразводному процессу Аршавина с женой

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Суд отложил судебное заседание по бракоразводному процессу Аршавина с женой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга сегодня, 17 апреля, перенес судебное заседание по бракоразводному процессу бывшего футболиста "Зенита" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы до 4 июля. Об этом сообщает телеграм объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Суд дал сторонам срок для того, чтобы пара еще раз обдумала свое решение. 

Напомним, пара поженилась в 2016 году. У них есть дочь. Ранее сообщалось, что Алиса написала заявление на мужа.

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