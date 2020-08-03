Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

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Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Приговор футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева отменен по решению Мосгорсуда.

Ранее футболисты отбыли тюремный срок в "Бутырке".

Напомним, что осенью 2018 года компания избила трех человек в Москве. Пострадавшими оказались водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин. За это братья Кокорины получили тюремный срок 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - 1 год и 5 месяцев. Осенью 2019 года Кокорины и Мамаев вышли по условно-досрочному освобождению, Протасовицкий был освобожден в декабре.

Дело было отправлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.

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