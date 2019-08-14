Суд передал все имущество Глушакову. Его бывшей жене не оставили ничего

Никулинский районный суд Москвы сегодня, 14 августа, принял решение по делу о разделе имущества хавбека "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей жены Дарьи. Об этом сообщает Sport24.

Суд постановил, что все имущество, которое экс-супруга футболиста заявляла в качестве своих притязаний передано Денису Глушакову.

Напомним, бракоразводных процесс Глушаковых длится с осени 2018 года. У пары есть две дочери.

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