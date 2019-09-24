Суд перенес заседание по УДО 4-го фигуранта дела Кокорина-Мамаева

Теги павел мамаевалександр кокоринзенит санкт-петербург

Суд перенес заседание по УДО 4-го фигуранта дела Кокорина-Мамаева
Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, заявила, что судья перенес дату рассмотрения ходатайства по условно-досрочному освобождению ее подзащитного.

"Судья грубейшим образом нарушил закон. Адвокат в моем лице на процессе присутствовал, принцип защиты нарушен не был. Суд мог рассмотреть вопрос дело в отсутствии адвоката, который писал ходатайство. При этом эту позицию поддержал Протасовицкий, и прокурор тоже сказал, что не возражает против рассмотрения дела в отсутствии адвоката. Когда судья заявил, что он переносит заседание на 1 октября, вошел адвокат. Мы просили рассмотреть все сегодня, потому что всё в порядке. Но он сказал: "Нет, я принял решение». Я спросила, дескать, оно такое эпохальное, что он не может его отменить? Но он лишь сказал, что решение уже принял.

Я считаю, что это нарушение права Протасовицкого на рассмотрение вопроса, это нарушение права на защиту. Можно ли это обжаловать? Я подумаю. Что касается Александра Кокорина и Павла Мамаева, то они не приехали", - приводят слова Прилипко российские СМИ.

В октябре прошлого года Протасовицкий в компании с экс-полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, нападающим "Зенита" Александром Кокориным и его братом Кириллом, избили трех человек в Москве. За это Мамаев и Протасовицкий получили тюремные сроки 1 год 5 месяцев, Кокорины - 1 год 6 месяцев. Несколько дней назад Мамаев и Кокорины вышли на свободу по УДО.

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