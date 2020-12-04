Суд по делу Широкова опять перенесён
Судебное заседание по делу бывшего капитана сборной России Романа Широкова перенесено на следующую пятницу.
Сообщается, что суд начнёт свою работу 11 декабря в 14:00 по московскому времени.
Напомним, что дело будет рассматриваться в общем порядке. На этом настояла сторона потерпевшего - футбольного арбитра Никиты Данченкова, которого избил Широков. Инцидент произошёл во время матча любительских команд 10 августа этого года.
Бывшему полузащитнику "Зенита" грозит до двух лет лишения свободы по статье об "умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённого из хулиганских побуждений".
Не пропустите: Избитый судья намерен добиться для Широкова максимального наказания. | http://soccernews.ru
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