Суд по делу Широкова перенесён в третий раз: названа причина
Судебное заседание по делу бывшего капитана сборной России Романа Широкова вновь перенесено на одну неделю.
Это уже третий случай переноса заседания после поступления дела экс-футболиста в суд.
В этот раз причиной послужила неявка свидетелей со стороны обвинения.
Напомним, что дело будет рассматриваться в общем порядке. На этом настояла сторона потерпевшего - футбольного арбитра Никиты Данченкова, которого избил Широков. Инцидент произошёл во время матча любительских команд 10 августа этого года.
Бывшему полузащитнику "Зенита" грозит до двух лет лишения свободы по статье об "умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённого из хулиганских побуждений".
Не пропустите: Избитый судья намерен добиться для Широкова максимального наказания. | http://soccernews.ru
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