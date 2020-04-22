Суд по иску "Локомотива" против Геркуса перенесен на 22 мая

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Суд по иску "Локомотива" против Геркуса перенесен на 22 мая

Судебное заседание по спорту между "Локомотивом" и экс- президентом и гендиректором Ильей Геркусом назначено на 22 мая. Об этом сообщается в судебном определении на сайте Арбитражного суда.

Изначально суд должен был пройти в марте, однако из-за коронавируса заседание пришлось перенести.

Напомним, что "Локомотив" требует взыскать с Геркуса 144,6 миллиона российских рублей.

Экс-гендиректор "железнодорожников" назвал этот иск "позорным".

47-летний Геркус возглавил "Локомотив" в 2016 году. Под его руководством "железнодорожники" стали чемпионами России, а также обладателями Суперкубка России. Свой пост функционер покинул в декабре 2018 года.

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