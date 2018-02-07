Суд приговорил Алексиса Санчеса к 16 месяцам тюремного заключения

Суд приговорил форварда "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса к 16 месяцам тюрьмы условно.

Как сообщает Sport.es, футболиста признали виновным в фальсификации продаж имиджевых прав, когда он выступал за "Барселону" в 2012-2013 годах.

Также Санчес договорился с испанской прокуратурой о выплате штрафа размером около 1 миллиона евро.

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