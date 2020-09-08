Суд приговорил четырёх фанатов ЦСКА к реальным тюремным срокам

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Суд приговорил четырёх фанатов ЦСКА к реальным тюремным срокам

Басманный районный суд Москвы вынес приговор четверым болельщикам ЦСКА.

Сообщается, что речь идёт о фанатах армейцев, участвовавших в драке на Курском вокзале летом 2018 года. Тогда погиб 30-летний мужчина, ещё два человека получили травмы средней степени тяжести.

Суд приговорил фанатов к реальным тюремным срокам - от 6 до 11 лет колонии общего режима.

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