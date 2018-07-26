Суд приговорил Роналду к огромному штрафу и тюремному сроку
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду будет вынужден заплатить 19 миллионов евро штрафа за уклонение от уплаты налогов с 2011 по 2014 годы в Испании, сообщает Football Italia.
Кроме того футболист приговорен к двум годам тюремного заключения условно. За три года футболист не заплатил налогов на сумму в 13,5 миллионов евро и теперь вынужден с избытком их возместить.
Напомним, что 33-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 годы, а этим летом перешел в "Ювентус".
Не пропустите: Аллегри сделал прогноз о карьере Роналду в "Ювентусе". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Монако" объявил о подписании контракта с Головиным
-
В начале лета Лопетеги был только четвертым кандидатом у "Реала" на замену Зидану
-
"Реал" намерен разбить атакующее трио ПСЖ
-
"Зенит" не включил Кокорина, Жиркова и Мамману в заявку на сезон 2018/2019
-
1
Малком назвал своих кумиров
-
1
"Манчестер Сити" сделал предложение по хавбеку "Реала"
-
Пьянич дал комментарий по своему будущему
-
Кечинов спрогнозировал итоговый результат матча за Суперкубок России
-
Балотелли бросил вызов Марсело
-
"Реал" готов перехватить трансферную цель "Челси"
-
2
"Барселона" надеется использовать тактику, которая позволила подписать Малкома, при трансфере Рабьо
-
Агент форварда "Ромы" сделал заявление о будущем своего клиента
-
"Леванте" отказал английскому клубу в трансфере хавбека за 25 миллионов евро
-
"Зенит" включил Дзюбу, Шатова и Нобоа в заявку на сезон
-
"Крылья Советов" подписали экс-форварда "Зенита"
-
"Анжи" объявил о переходе игрока "Зенита"
-
Переход Балотелли в "Марсель" может сорваться из-за Райолы
-
1
Фанаты "Зенита" назвали Дзюбу "Богом футбола"
-
Экс-игрок "Зенита" перешел в "Урал"
-
"Рубин" объявил о переходе игрока "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21