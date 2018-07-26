Суд приговорил Роналду к огромному штрафу и тюремному сроку

13 Теги ювентускриштиану роналду

Суд приговорил Роналду к огромному штрафу и тюремному сроку

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду будет вынужден заплатить 19 миллионов евро штрафа за уклонение от уплаты налогов с 2011 по 2014 годы в Испании, сообщает Football Italia.

Кроме того футболист приговорен к двум годам тюремного заключения условно. За три года футболист не заплатил налогов на сумму в 13,5 миллионов евро и теперь вынужден с избытком их возместить.

Напомним, что 33-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 годы, а этим летом перешел в "Ювентус".

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Комментарии
Бог

Гей платит дважды. Ещё своему мужу долг платить будет роналдо

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Пафнутий

Бог один, и Он не ты. Ты, тварюшка, дырка от бублика. Рональде по барабану, просто оштрафовали на трехмесячную зарплату. Не верю что он пидор.

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Пафнутий

Бог один, и Он не ты. Ты, тварюшка, дырка от бублика. Рональде по барабану, просто оштрафовали на трехмесячную зарплату. Не верю что он пидор.

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месси

жадный пидарас, мало денег чтоли

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Димка

Кристине не привыкать попотрахаться.Всё нормально.

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Граф

Трахни себя, тупая мразь

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Игорь

Эх трахнуть бы Кристьяно Рональдо в попочку

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Арнольд

Ты педик что ли? Или баб мало?

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самаритянин

петух,у тебя денег столько нет

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Кек

Что за хуйню вы постите? Его никогда не загребут

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.......

Пишут то что ему полагается по закону, а как на самом деле будет время покажет

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хкк

мало ли чё тут пишут, было б большой проблемой - об этом узнал бы весь мир, а не сайт американскийфутболновости.ру

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Damir

Ronaldo viebat i esli emu popravit on oxuitelno bashlyaet

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