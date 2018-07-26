Суд приговорил Роналду к огромному штрафу и тюремному сроку

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду будет вынужден заплатить 19 миллионов евро штрафа за уклонение от уплаты налогов с 2011 по 2014 годы в Испании, сообщает Football Italia.

Кроме того футболист приговорен к двум годам тюремного заключения условно. За три года футболист не заплатил налогов на сумму в 13,5 миллионов евро и теперь вынужден с избытком их возместить.

Напомним, что 33-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 годы, а этим летом перешел в "Ювентус".

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