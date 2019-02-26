Суд принял громкое решение в деле о неуплате алиментов легендой "Зенита"
В пресс-службе городских судов сообщили, что главному тренеру "Зенита-2" Владиславу Радимову вынесен приговор в виде выплаты четверти доходов в качестве алиментов бывшей жене певице Татьяны Булановой на содержание сына.
"Суд решил взыскать с Радимова в пользу Булановой алименты на содержание его сына 2007 года рождения в размере одной четвертой части всех видов заработка и иного дохода ежемесячно", – сообщила руководитель пресс-службы Дарья Лебедева.
43-летний Радимов будет вынужден начать выплаты с 11 февраля, которые будут продолжаться до наступления совершеннолетия ребенка.
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