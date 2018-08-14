Суд принял решение по поводу жалобы "Динамо" на игрока "Спартака"



Московский суд отказал "Динамо" в иске к полузащитнику "Спартака" Александру Ташаеву, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, в суде признали закономерность опцию выкупа в размере 1,5 миллиона евро в бывшем контракте Ташаева с "Динамо".

Кроме того, было отклонено требование "Динамо" о дополнительной компенсации за вклад за подготовку футболиста.

Напомним, что 24-летний Ташаев перешел из "Динамо" в "Спартак" этим летом за 1,5 миллиона евро.

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