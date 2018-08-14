Суд принял решение по поводу жалобы "Динамо" на игрока "Спартака"

Теги спартак москвадинамо москваалександр ташаев

Суд принял решение по поводу жалобы "Динамо" на игрока "Спартака"
Московский суд отказал "Динамо" в иске к полузащитнику "Спартака" Александру Ташаеву, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, в суде признали закономерность опцию выкупа в размере 1,5 миллиона евро в бывшем контракте Ташаева с "Динамо".

Кроме того, было отклонено требование "Динамо" о дополнительной компенсации за вклад за подготовку футболиста.

Напомним, что 24-летний Ташаев перешел из "Динамо" в "Спартак" этим летом за 1,5 миллиона евро.

Не пропустите: Уткин раскритиковал "Динамо" за "дело Ташаева". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 14 августа

Главные новости дня: 14 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 3 7
2 Оренбург 3 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Краснодар 3 6
5 Ростов 3 6
6 Уфа 3 4
7 Рубин 2 4
8 Арсенал Тула 3 4
9 Крылья Советов 3 4
10 Ахмат 3 3
11 Анжи 3 3
12 Динамо Москва 3 3
13 ЦСКА Москва 3 2
14 Локомотив Москва 3 2
15 Урал 3 1
16 Енисей Красноярск 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов