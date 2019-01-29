Суд принял решение по сумме алиментов для игрока "Локомотива"

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Суд принял решение по сумме алиментов для игрока "Локомотива"

Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова заявил, что футболист по-прежнему будет выплачивать алименты своей дочери Ангелине в размере 480 тысяч рублей в месяц.

"Суд отказал в удовлетворении требований Тарасову и принял нашу сторону. Он так и будет продолжать выплачивать ежемесячно 480 тысяч рублей, место проживания ребенка также остается без изменений - с мамой, все свидания с отцом - без ночевки, совместный отпуск - по договоренности с мамой", - приводит слова Жорина российские СМИ.

При этом долг Тарасова по алиментам составляет 7,5 млн рублей.

Девятилетняя Ангелина родилась в браке Тарасова с его первой женой Оксаной. Затем он был женат на известной певице Ольге Бузовой. В данный момент Тарасов находится в браке моделью Анастасией Костенко.

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