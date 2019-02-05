Суд принял важное решение по Глушакову

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Суд принял важное решение по Глушакову

Адвокат жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи Сергей Жорин заявил, что суд определился с размером алиментов на дочь футболиста.

"Только что Никулинский суд вынес решение о взыскании алиментов с Дениса Глушакова. Итог: 1/3 со всех его заработков + 100 тысяч рублей на жену. Мы довольны. Денис, скорее всего, нет. Сохранение семьи отменяется", - написал Жорин в своем твиттере.

Напомним, что Глушаков и Дарья вели бракоразводный процесс с осени прошлого года. Футболист хотел отобрать детей у бывшей супруги, а также заставить ее платить алименты. При этом он угрожал Дарье расправой. Позже выяснилось, что в ходе процесса хавбек вывел с общего семейного счета около 300 миллионов евро.

Не пропустите: Глушаков отказался от двух исковых требований к своей жене. | http://soccernews.ru

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