Суд принял важное решение в деле о скандальном разводе капитана "Спартака"
Никулинский суд Москвы предложил капитану "Спартака" Денису Глушакову заключить мировое соглашение в деле о разделе имущества со своей бывшего женой Дарьей, сообщает российское агентство правовой и судебной информации.
По сведениям источника, Дарья готов пойти на соглашение в случае, если имущество будет поделено 50 на 50. В данный момент речь идет о нескольких квартирах, автомобилях и денежных средствах.
Сам Глушаков на заседании суда не присутствовал. Его представители сообщили, что должны обсудить решение суда с футболистом.
Ранее сообщалось, что 32-летний Глушаков вывел с общего семейного счета 300 миллионов рублей, а также угрожал экс-супруге расправой.
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|8
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|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
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|Динамо Москва
|17
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|17
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|Енисей Красноярск
|17
|10