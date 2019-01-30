Суд принял важное решение в деле о скандальном разводе капитана "Спартака"

Теги спартак москваденис глушаков

Суд принял важное решение в деле о скандальном разводе капитана "Спартака"

Никулинский суд Москвы предложил капитану "Спартака" Денису Глушакову заключить мировое соглашение в деле о разделе имущества со своей бывшего женой Дарьей, сообщает российское агентство правовой и судебной информации.

По сведениям источника, Дарья готов пойти на соглашение в случае, если имущество будет поделено 50 на 50. В данный момент речь идет о нескольких квартирах, автомобилях и денежных средствах.

Сам Глушаков на заседании суда не присутствовал. Его представители сообщили, что должны обсудить решение суда с футболистом.

Ранее сообщалось, что 32-летний Глушаков вывел с общего семейного счета 300 миллионов рублей, а также угрожал экс-супруге расправой.

Не пропустите: "Спартак" теряет Мельгарехо. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ракицкий для "Зенита" или "Зенит" для Ракицкого? Все аспекты нашумевшего трансфера украинца в питерский клуб

Ракицкий для "Зенита" или "Зенит" для Ракицкого? Все аспекты нашумевшего трансфера украинца в питерский клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов