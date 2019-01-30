Суд принял важное решение в деле о скандальном разводе капитана "Спартака"

Никулинский суд Москвы предложил капитану "Спартака" Денису Глушакову заключить мировое соглашение в деле о разделе имущества со своей бывшего женой Дарьей, сообщает российское агентство правовой и судебной информации.

По сведениям источника, Дарья готов пойти на соглашение в случае, если имущество будет поделено 50 на 50. В данный момент речь идет о нескольких квартирах, автомобилях и денежных средствах.

Сам Глушаков на заседании суда не присутствовал. Его представители сообщили, что должны обсудить решение суда с футболистом.

Ранее сообщалось, что 32-летний Глушаков вывел с общего семейного счета 300 миллионов рублей, а также угрожал экс-супруге расправой.

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